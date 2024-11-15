Топ-менеджер "Ростелекома" арестован по делу об особо крупном хищении

В Москве Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора по выделенным сетям связи ПАО "Ростелеком" Владимира Шадрина.

Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции. Также арестован гендиректор компании "Комплайн софт" Антон Менчиц. Оба пробудут в СИЗО до 12 января 2025 года.

Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета. Следствие инкриминирует им мошенничество в особо крупном размере. По предварительной информации, Шадрин и Менчиц могут быть причастны к мошенничеству со средства, выделенными на закупку лицензий для программного обеспечения на 180 млн руб.

В случае, если вина фигурантов будет доказана в суде по существу, им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщают "Ведомости".