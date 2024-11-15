Россияне и малый бизнес стали чаще обращаться за реструктуризацией долгов

Граждане России и малый бизнес в III квартале текущего года стали чаще обращаться за реструктуризацией своих кредитов.

Как сообщает Центробанк РФ, всего за июль-сентябрь банки получили 1,1 млн заявлений о реструктуризации от россиян, из которых 965 тыс. 800 — по собственным программам банков, 146 тыс. 700 — на кредитные каникулы и 5 тыс. — на ипотечные каникулы. Это на 20%, 39% и 4% выше показателей II квартала соответственно.

С начала года банки получили 2,8 млн заявлений от физических лиц. В среднем за квартал количество заявок от россиян увеличивается примерно на 20%.

От субъектов малого и среднего бизнеса банки за первые три квартала 111 тыс.400 заявлений о реструктуризации кредитов. В III квартале от малого бизнеса спрос также вырос к прошлым отчетным периодам 2024 года, указал регулятор: в июле-сентябре банки приняли 40 тыс. 400 заявок против 35 тыс. 100 кварталом ранее.

Банк России отмечает, что это происходит из-за роста объема кредитования, неравномерного влияния инфляции на различные категории граждан, чья долговая нагрузка высока, а динамика доходов может отставать от инфляции, сообщает Forbes.

Напомним, в России займы, полученные в МФО, продолжают оставаться довольно дорогими для граждан. Это происходит, несмотря на то, что Банк России в течение нескольких лет проводил работу по снижению стоимости займов - полная стоимость снижена до 292%, а предельная переплата — до 130%.