Во втором чтении принят проект бюджета на 2025–2027 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов.

Третье чтение назначено на 21 ноября. Минфин внес около 900 поправок с общим объемом перераспределения 8 трлн руб. Большая часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности РФ, включая проведение спецоперации и выделение грантов фонду "Защитники Отечества". Остальная часть поправок связана с социальной политикой - предложено направить дополнительные средства субъектам на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, а также на субсидии бюджетам регионов Дальневосточного федерального округа для поддержки семей с детьми на погашение обязательств по ипотеке.

Первая группа поправок связана с утверждением нацпроектов и перераспределением на них зарезервированных ресурсов. На трехлетний период такое перераспределение составит 1,8 трлн руб. Среди них Минфин выделил нацпроекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Новые материалы и химия", "Туризм и гостеприимство", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" и "Инфраструктура для жизни", сообщает Forbes.