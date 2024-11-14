ЕС готовит масштабный пакет санкций для РФ на 2025 год

Евросоюз намерен ввести в начале 2025 года масштабный пакет санкций против России. Вероятно, его представят уже в январе, чтобы принять накануне 24 февраля.

Как сообщает "Интерфакс", со ссылкой на издание Bloomberg, санкционный пакет согласуют после перехода председательства в ЕС от Венгрии к Польше. Предполагается, что ограничения снова затронут торговую отрасль и включат в себя повышение пошлин на отечественные сельскохозяйственные товары.

Еще один пакет санкций хотят одобрить уже в конце текущего года. Он будет направлен на танкеры, перевозящую российскую нефть.