Галерист Марат Гельман* внесен в список иностранных агентов в РФ
Галерист Марат Гельман* внесен в список иностранных агентов в РФ. Согласно информации на сайте Росфинмониторинг, теперь он относится к лицам, причастными к экстремистской деятельности или террору.
Напомним, что в 2014 году Гельман* переехал в Черногорию, а в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе.
В конце декабря 2021 года он был внесен в реестр СМИ-иноагентов, а уже в следующем году объявлен в розыск.
* внесен в список иностранных агентов в РФ