Галерист Марат Гельман* внесен в список иностранных агентов в РФ

Галерист Марат Гельман* внесен в список иностранных агентов в РФ. Согласно информации на сайте Росфинмониторинг, теперь он относится к лицам, причастными к экстремистской деятельности или террору.

Напомним, что в 2014 году Гельман* переехал в Черногорию, а в 2015 году стал соучредителем арт-резиденции в Которе.

В конце декабря 2021 года он был внесен в реестр СМИ-иноагентов, а уже в следующем году объявлен в розыск.

* внесен в список иностранных агентов в РФ