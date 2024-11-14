Минобрнауки опровергло сухи об объединении журфака и филфака

Министерство образования и науки официально заявило, что объединения факультетов журналистики и филологии не будет. Сейчас разговор ведется только том, чтобы включить эти две специальности в одну группу направлений подготовки.

"Каждый университет вправе самостоятельно определять структуру собственных подразделений", - сообщили в ведомстве. На данный момент вопрос о месте направлений подготовки "Журналистика" и "Филология" действительно обсуждается с профессиональным сообществом, но решение об их объединении в одну укрупненную группу специальностей и направлений подготовки (УГСН) - не принято", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В качестве примера там указали на группу специальностей "Экономика и управление", в которую входят такие направления как экономика, торговое дело, управление персоналом, Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура а также бизнес-информатика. Несмотря на одну группу специальностей, каждое из направлений функционирует отдельно и имеет собственный факультет и кафедру.