Суд заочно приговорил к пожизненному лидера и членов РДК*

Лидер "Русского добровольческого корпуса"* Денис Капустин**, а также актер Кирилл Канахин** заочно приговорены к пожизненному лишению свободы о вторжении в Брянскую область. Решение сегодня вынес Второй Западный окружной военный суд.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на суд, первые 8 лет осужденные пробудут в тюрьме, после чего перейдут в колонию особого режима. Их также обязали выплатить штрафы в размере 2,5 и 2 млн рублей соответственно и запретили на 4 года администрировать интернет-ресурсы.

Помимо этого к пожизненному лишению свободы приговорены Александр Галанов**, Алексей Огурцов** и Антон Зырянов**, которые также являются членами РДК. Приговор вступит в силу с момента задержания осужденных на территории России либо экстрадиции в страну.

Помимо этого, судом также были удовлетворены иски на 10 млн рублей со стороны потерпевших граждан и на 3,5 млн рублей от организаций, обеспечивающих инфраструктуру населенных пунктов Брянской области.

Напомним, фигурантам вменяли более 10 статей, среди которых - теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное пересечение госграницы, организация террористического сообщества или участие в нем, пропаганда терроризма.

Отметим, Канахина**, который уехал на Украину и вступил в РДК*, в начале этого года уже приговорили заочно к пожизненному сроку за госизмену.

*Запрещенная в России террористическая организация

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму