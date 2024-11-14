Максим Колесников назначен первым замглавы Минэкономразвития РФ

Замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова повысили до должности первого замглавы Минэкономразвития РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Максим Колесников 1987 г.р. выпускник Финансовой академии при правительстве РФ начал свою карьеру в ООО "Тобольск-Полимер", но уже в 2012 перешел на должность начальника планово-экономического отдела ООО "ЗапСибНефтехим", где проработал два года.

В 2014 году Колесников перешел работать в Фонд развития моногородов, а в 2017 году был назначен министром экономического развития и инвестиций Пермского края, где проработал до 2020 года.