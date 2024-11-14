14 Ноября 2024
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Фото: БФ &quot;Дети России&quot;

Международный турнир по настольному теннису пройдет в Верхней Пышме

Международный турнир - Седьмой Мемориал А.И. Захарова по настольному теннису - пройдет на 24 игровых площадках, в течение девяти дней будет разыграно 95 медалей в 22 категориях. Состязания начнутся 16 ноября на базе школы олимпийского резерва "Лидер" в Верхней Пышме, сообщила исполнительный директор Фонда поддержки и развития спорта памяти А.И. Захарова Яна Захарова.

Кубок проходит при поддержке Министерства спорта РФ, он включен в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Поддержку в организации состязаний оказывают Федерация настольного тенниса России, ЦСМ министерства физической культуры и спорта Свердловской области, УК "Аэропорты Регионов" и клуб настольного тенниса УГМК.

Участников и зрителей мемориала ждут также спортивные баталии среди мужчин и женщин, состязания среди ветеранов. Соревнования будут транслироваться онлайн – на канале Федерации настольного тенниса России во Вконтакте. Начиная с финальных матчей, трансляция будет сопровождаться ведущими-комментаторами. В прошлом году только в дни матчей их зрителями в сети стали более 80 тысяч человек.

Отметим, что на состязания приедут около 300 юных спортсменов.

"Особенно ценно, что всё больший интерес турнир вызывает у начинающих спортсменов. В этом году мы проводим соревнования в трех категориях для юных теннисистов: международные соревнования среди юношей и девушек до 14 лет, до 16 лет и до 18 лет. В каждой из них за победу будут бороться по 96 спортсменов – всего 288 юниоров и юниорок. В целом же Кубок памяти Александра Ивановича Захарова соберет в этом году более 700 спортсменов из более чем 25 регионов России, из Беларуси, Казахстана и Узбекистана во всех возрастных категориях", – сказала Яна Захарова.

 

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