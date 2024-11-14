Глава СПЧ высказался за ужесточение правил нахождения мигрантов на территории России

Президент СПЧ Валерий Фадеев заявил о необходимости ужесточить правила нахождения мигрантов на территории России. По его словам, дело далеко не в национальности, а в отношении людей друг другу и готовности приезжих влиться в российский социум.

"Мы никак с мигрантами не можем справиться, а я считаю, что страна должна быть открыта для всех. Но правила пребывания должны быть очень жёсткими. Вот мигранты трудовые: не хочешь знать русский язык - из общежития на стройку, и все. Если хочешь жить вместе с нами - будь добр изучить язык, учи ему своих детей и как-то встраивайся в нашу жизнь. Дело ведь не в национальности, а в том, хочет ли человек стать частью этого общества. Если не хочет - поработал, денег заработал и езжай обратно. Если хочет, тогда с ним надо работать, его надо адаптировать. Именно так должно быть", - сказал Фадеев.

Он также добавил, что в его детстве в классе была дюжина национальностей и все были друзьями. Это было возможно, благодаря аналогичному давлению со стороны властей, к чему и должна стремиться современная Россия.

Обратная сторона вопроса - депортация русских, чьи предки покинули СССР. Такого, по мнению Фадеева, быть не должно. Он отметил, что данный вопрос накануне обсуждал с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой и продолжит работать над проблемами в этой сфере в будущем.