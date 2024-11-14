Работу общественного транспорта Ханты-Мансийска, Сургута и Пыть-Яха проверит прокуратура

Прокуратура Югры заинтересовалась работой общественного транспорта в трех городах округа. Речь идет Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийске.

Предстоит выяснить, достаточно ли автобусов на городских маршрутах, каково их техническое состояние, ездят ли они по расписанию, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В 2023 г. существенный резонанс вызвала транспортная реформа, проведенная в Сургуте. Новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начала действовать в мае. По городу начали курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые ходят в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные.

Число маршрутов при этом сократилось с 45 до 28, так в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. По итогам многочисленных жалоб на транспортную реформу решено было запустить три новых автобусных маршрута. Вопрос обсуждался на заседании постоянного комитета при думе города.

А в нынешнем году в Пыть-Яхе водители автобусов бастовали из-за долгов по зарплате перед ними.