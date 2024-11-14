Более 180 иностранцев прописал в своих квартирах житель Самары

Более 180 иностранцев прописал в своих квартирах житель Самары. Как сообщает kp.ru, собственник жилья в Железнодорожном и Советском районах поставил иностранцев на миграционный учет, однако не планировал предоставлять им жилье.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".

Ранее в Следственном комитете РФ предложили установить новые правила прописки на жилплощади, чтобы бороться с проблемой "резиновых квартир" в стране. Нововведения подразумевают разработку нормы площади жилого помещения из расчета на одного человека.

10 ноября ТАСС сообщал, что Владимир Путин ужесточил наказание за организацию нелегальной миграции. Теперь нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет и возможное дополнительное наказание: штраф в размере 500 тыс. рублей или в размере дохода за период до трех лет или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.