Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева: "127 глав героически погибли, защищая Родину"

В России из 18 450 муниципальных служащих - 3 тыс. сложили полномочия и ушли на специальную военную операцию. Об этом сегодня во время пленарной сессии форума "Города России" сообщила сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, передает корреспондент Накануне.RU

"У нас 18 450 муниципальных служащих. 3 тыс сложили полномочия, ушли воевать. 127 глав героически погибли, защищая Родину. 62% - женщины возглавляют. Они своим детям многие принесли повестки", - высказалась Гусева.

Напомним, что сегодня стало известно о гибели бывшего главы Цимлянского района Ростовской области. Владимир Светличный погиб в зоне Специальной военной операции (СВО). В зону спецоперации он отправился добровольцем. Родные Светличного рассказали, мужчину опознали в два этапа: сначала по документам и жетону, а затем по ДНК. Его похороны пройдут в ближайшее время.

Владимиру Светличному было 58 лет.

Он занимал пост главы Цимлянского района с 2018 года. В 2023-м он заявил, что хочет отправиться на фронт. Глава районной администрации отмечал, что это решение он обдумывал больше года. Спустя несколько дней его задержали по подозрению в пособничестве при хищении 18,5 миллионов рублей из бюджета. Летом его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы. Мужчина уехал на СВО из СИЗО.