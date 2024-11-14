14 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани впервые проходит межрегиональный форум «Семья – основа мира»

В Год семьи в Астраханской области впервые проходит межрегиональный форум «Семья – основа мира». Мероприятие ставит задачей - содействовать укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей.

Гостей поприветствовал вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов. Он подчеркнул, что главная задача общества и государства – уберечь молодёжь от тлетворного влияния нетрадиционных ценностей, транслируемых недругами России в рамках масштабной информационной войны.

«Все эти навязываемые извне веяния по поводу бездетной жизни и тому подобное – это не просто борьба за умы, души и сердца российской молодёжи, это информационная война против нашего государства. И наша общая задача – этому противостоять», – заявил Павел Паутов.

Отметим, что за последние 10 лет число многодетных семей в Астраханской области выросло в два раза, теперь их более 20 тысяч, в них воспитываются почти 74 тысячи детей. Каждую из этих семей поддерживает правительство Астраханской области.

В форуме «Семья – основа мира» участвуют более 1500 человек. Это представители образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры, медиа, профильных некоммерческих организаций из разных регионов России. Они обсудят актуальную социально-демографическую ситуацию в стране, меры поддержки семей с детьми, в том числе в сфере медицины, а также роль педагогического сообщества в формировании традиционных ценностей.

Программа включает презентации тематических литературных произведений, выставки и другие события. Студенты Астраханского ГМУ покажут театрализованное представление, посвящённое семейным традициям разных народов. Для СМИ 15 ноября запланирована дискуссионная площадка «Современные медиа и их роль в духовно-нравственном состоянии общества». По итогам форума, который будет проходить 14 и 15 ноября, сформируют предложения по вопросам ценностного сопровождения семейно-демографической политики, а также подготовят рекомендации по популяризации традиционных духовно-нравственных ценностей, особенно среди молодёжи.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Форум «Семья – основа мира» проводится в рамках одноимённого всероссийского социального проекта, который реализуется в РФ с 2022 года. Организаторы мероприятия – Ассоциация организаций по защите семьи, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства, Астраханский ГМУ, АНО «Благо-медиа», РОМОО «Союз православных женщин» (входит в движение «В поддержку женских инициатив») при поддержке правительства Астраханской области. Информационный партнер – телеканал «СПАС». На все мероприятия необходима предварительная регистрация, подробности на сайте.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: форум, год семьи, традиционные ценности, дискусионные площадки


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