Участников регионального этапа XXXIII Международных Рождественских чтений приветствовал в Астрахани Игорь Бабушкин

Церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения ежегодно проводится в России более 30 лет. В этом году главная тема – «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Накануне состоялось пленарное заседание в Астрахани. В нём приняли участие около 500 человек – священнослужители, представители органов власти, работники образовательных организаций и учреждений культуры. Их поприветствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что единство многонационального народа в годы Великой Отечественной войны и стремление любой ценой защитить своё Отечество помогли спасти весь мир от фашизма. По словам губернатора, миссия Астраханской области, как форпоста России на Каспии, хранить эту память вместе с добрыми соседями из стран Прикаспия.

«Сейчас Россия снова сражается за своё будущее. Каждый день наши воины мужественно защищают родную землю. Кроме того, идёт отчаянная борьба за умы молодёжи. Враги стараются перевернуть историю, растоптать историческую память и уничтожить традиционные ценности, заложенные предками. Поэтому мы обязаны сберечь наше величайшее духовное наследие для будущих поколений», – уверен глава Астраханской области.

Игорь Бабушкин отметил, что в регионе многое делается для этого. Здесь издавна в мире и согласии живут представители более 150 национальностей, которые уважают религию и культуру друг друга. И всех объединяет общая память о долге перед предками, создавшими Россию и перед молодым поколением, которому нужно передать традиции, веру и любовь к Отечеству.