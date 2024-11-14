15 миллионов рублей перевел мошенникам российский пенсионер

87-летний пенсионер перевел мошенникам 15 млн рублей в Санкт-Петербурге. Они представились сотрудниками банка, сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Мужчина обратился в полицию днем 13 ноября.

"Представляясь сотрудниками банка, неизвестные убедили пожилого мужчину снять со всех счетов деньги и, "для обеспечения их безопасности", передать всю наличность неизвестному курьеру, якобы направленному от банка, для внесения на "безопасный счет", - сообщили в ведомстве.

В период с августа по октябрь, находясь в различных местах, пожилой человек передал мошенникам в общей сложности 15 297 154 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция ищет причастных к преступлению.