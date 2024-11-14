Прокурор запросил пожизненный срок главарю "РДК"*

Прокурор запросил пожизненные сроки для главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина**, актера Кирилла Канахина** и еще троих фигурантов заочного дела о вторжении в Брянскую область.

Также гособвинитель попросил оштрафовать каждого на 4 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Кроме того, суду предложено полностью удовлетворить иски местных служб, обеспечивающих населенные пункты Брянской области газом и электричеством, на общую сумму 3,5 миллиона рублей.

Фигурантам вменяют более 10 статей, среди которых - теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное пересечение госграницы, организация террористического сообщества или участие в нем, пропаганда терроризма.

Процесс будет проходить в заочном режиме, так как обвиняемые находятся за пределами России.

Отметим, Канахина**, который уехал на Украину и вступил в РДК*, в начале этого года уже приговорили заочно к пожизненному сроку за госизмену.

*Запрещенная в России террористическая организация

** Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму