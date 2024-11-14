Жену телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

Жену известного телеведущего и актера Юрия Николаева Элеонору Николаеву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом стало известно Mash. По данным издания, Николаевой диагностировали нарушение кровообращения головного мозга, при котором в него не поступает достаточно кислорода. Супруга телеведущего находится в реанимации.

Mash пишет, что Николаевой стало плохо после госпитализации ее мужа.

11 ноября стало известно, что Николаева госпитализировали после того, как он дважды за два дня упал в обморок. Его отправили в реанимацию в одну из больниц Москвы.