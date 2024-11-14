Перспективы развития Володарского района стали предметом обсуждения на совещании под председательством Игоря Бабушкина

Накануне на совещании под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошло обсуждение вариантов решения проблем развития Володарского района, перспективы развития сельского хозяйства, туристической отрасли, сферы образования и культуры, а также ЖКХ и дорожного хозяйства.

Игорь Бабушкин отметил, что после кадровых перестановок и назначения на должность и.о. главы Володарского района Регины Рамазановой ситуация в муниципальном образовании улучшается.

«Повышение качества и благополучия жизни местных жителей всегда должно быть приоритетом для местной администрации. От работы руководителя района зависит общее доверие жителей к органам власти», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Особое внимание участники совещания уделили дорожному хозяйству. Обсудили строительство автомобильной дороги Зеленга – Маково, моста через ерик Богомольный, а также реконструкцию трассы Марфино – Калинино, которая обслуживает четыре населенных пункта Володарского района.

По поручению губернатора Игоря Бабушкина, региональный минтранс рассмотрит возможность перераспределения или привлечения дополнительных средств для этих объектов. Кроме того, из областного бюджета району предоставили 29 млн рублей на дорожные работы и содержание паромных переправ.

Еще один из проблемных вопросов – восстановление многоквартирного дома в селе Зеленга, сгоревшего в августе этого года. В настоящее время 22 семьи временно размещены в муниципальных квартирах. По итогам технического обследования в здании можно провести капремонт кровли и инженерных сетей. Регина Рамазанова обратилась к главе региона с просьбой о переносе сроков с 2046 года на более раннее время.

«Необходимо проработать вопрос с Фондом капитального ремонта о переносе сроков на 2025-й. Считаю, до декабря необходимо в целом пересмотреть программу организации с учетом обстоятельств, которые складываются у нас в районах», — резюмировал губернатор Астраханской области.

Игорь Бабушкин поблагодарил Регину Рамазанову за вклад в развитие Володарского района и пожелал успешного выполнения должностных обязанностей.