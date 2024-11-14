Участники проекта SIRIUS рассказали об испытаниях после года изоляции

Участники проекта SIRIUS-23 рассказали об испытаниях после года изоляции. Они участвовали в эксперименте, имитирующем полет на Луну. Как пишут "Известия", самыми сложными для них были опыты по депривации сна. Об этом рассказал научный сотрудник проекта SIRIUS, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслан Ниязов.

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"В этих исследованиях членам экипажа запрещали спать в течение 36 часов. Это аналогично одному дню и двум ночам. Таким образом имитировали ситуации авральных работ. Например, при срочной разгрузке грузового корабля или быстрой постройке укреплений от радиации на поверхности Луны", — сообщил медик.

По словам Ниязова, в целом за год было реализовано более 50 научных программ.

В новом проекте участвуют двое мужчин и четыре женщины из России и Белоруссии. По сценарию SIRIUS-23 моделирует длительный полет к Луне, включающий в себя стыковки с грузовыми транспортными кораблями, облет Луны с поиском места посадки и высадку экипажа на лунную поверхность.