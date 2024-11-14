Лавров: Россия готова к контактам с администрацией Трампа

Россия открыта к контактам с США при администрации Дональда Трамп. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта "Новый мир".

"Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали - мяч на той стороне", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия не строит каких-либо ожиданий от новых властей США, а будет оценивать их конкретные шаги.

"Ожиданий и гаданий не будет. Будем судить по конкретным делам", - отметил министр.