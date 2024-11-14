Тревожная кнопка может появиться в приложениях такси

На главном экране приложений для вызова такси должна находиться тревожная кнопка. Такое предложение депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил агрегаторам такси. Об этом пишет RT со ссылкой на копию письма.

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Кнопка поможет повысить безопасность пассажиров, обеспечив их возможностью в тревожной ситуации сразу сообщить об этом. После ее нажатия должна начаться запись разговора с водителем, ссылка на которую будет автоматически приходить родственникам и друзьям пассажира.

Безопасность водителей также будет контролироваться: с помощью кнопки они смогут отправлять просьбу о помощи другим сотрудникам сервиса, находящимся неподалеку.

Гусев пообещал подготовить и внести на рассмотрение своих коллег соответствующий законопроект.

Ранее мы писали, что Госдума предложила ввести новые штрафы для агрегаторов такси за передачу заказов водителям, не имеющим разрешения.