В России создана Стратегия семейной и демографической политики

Власти России собрались усовершенствовать правила выдачи материнского капитала. Эта и другие меры включены в Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России (до 2036 г.). Одна из ее целей – сохранение населения за счет повышения уровня рождаемости.

Одна из ключевых задач стратегии — улучшение системы поддержки семей с детьми и создание дополнительных стимулов для их рождения. Одной из мер поддержки станет обновление правил выдачи материнского капитала. В документ заложена возможность донастройки ежемесячного пособия из-за рождения и воспитания ребенка и социального контракта, а также улучшение механизмов предоставления различных региональных и муниципальных мер по принципу "социального казначейства".

В стратегии есть и другие мероприятия – дополнительные мероприятия для профилактики бедности семей с детьми, совершенствование предоставления льгот по содержанию жилья и оплате коммунальных услуг в регионах, помощь студенческим семьям и студентам с детьми в получении образования через предоставление индивидуального плана обучения, специальных выплат, развитие в образовательных организациях инфраструктуры комнат матери и ребенка, групп кратковременного пребывания детей и другие, пишет РБК.