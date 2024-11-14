Саммит в астанинском формате пройдет в России в 2025 году

Саммит в астанинском формате пройдет в России в 2025 году. Как пишет ТАСС, об этом сказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

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По его словам, несмотря на то, что точную дату саммита назвать пока сложно, встречи астанинской "тройки" на иных уровнях проводятся регулярно.

Астанинский формат — это серия двухдневных встреч с участием сторон конфликта по самым насущным проблемам. Встречи проходят после значимых событий и изменений ситуации в Сирии.

Гарантами выступают Россия, Турция и Иран. Впервые представители стран-гарантов собрались в Астане в конце января 2017 года, договорившись о создании трёхстороннего механизма контроля над прекращением огня в Сирии.

Последний раз страны встречались в январе этого года.