Саммит в астанинском формате пройдет в России в 2025 году
Саммит в астанинском формате пройдет в России в 2025 году. Как пишет ТАСС, об этом сказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
По его словам, несмотря на то, что точную дату саммита назвать пока сложно, встречи астанинской "тройки" на иных уровнях проводятся регулярно.
Астанинский формат — это серия двухдневных встреч с участием сторон конфликта по самым насущным проблемам. Встречи проходят после значимых событий и изменений ситуации в Сирии.
Гарантами выступают Россия, Турция и Иран. Впервые представители стран-гарантов собрались в Астане в конце января 2017 года, договорившись о создании трёхстороннего механизма контроля над прекращением огня в Сирии.
Последний раз страны встречались в январе этого года.