В дни распродаж "взлетели" продажи "умных" колонок и косметики

В России в дни распродаж "взлетели" продажи "умных" колонок и косметики.

Как сообщили эксперты сервиса Moneyplace, самыми покупаемыми товарами на маркетплейсе Wildberries стали маска для волос с кератином стоимостью 412 рублей, ноутбук MacBook Pro 16 M1 Pro 16 512 и смартфон POCO C65 8+256GB.

Также в ТОП-10 лидеров распродажи представлены игровые консоли, утепленные женские лосины, зимние пуховики для мужчин и женщин, эликсир-спрей для волос, влажные детские салфетки, женские зимние ботинки.

На Ozon в период распродажи самым популярным товаром стала "умная" колонка Яндекс Станция 2. Далее по количеству продаж — стиральная машина автомат DeLonghi. Также россияне чаще всего покупали телевизор TCL.

В ТОП-10 самых продаваемых товаров вошли зажигалки ZIPPO, налобный фонарь, угольник для труб из сшитого полиэтилена, наборы туалетной бумаги и робот-пылесос, сообщают "Известия".