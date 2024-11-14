С начала года гражданства РФ лишились 1365 иностранцев

С января по октябрь 2024 года МВД России приняло решение о прекращении российского гражданства в отношении 1 тыс. 365 иностранцев.

Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, активизирована работа по ограничению въезда иностранцев, не соблюдающих требования законодательства. В отношении их сотрудники правоохранительных органов направили 208 тыс. представлений о неразрешении въезда в РФ. Количество выданных иностранцам разрешений на временное проживание в России сократилось на 48,1%, а видов на жительство – на 19,7%.

Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, снизилось на 2,6%, а количество привлеченных к ответственности иностранцев – на 3,8%. В частности, на 4,4% снизилось число совершенных иностранцами тяжких и особо тяжких преступлений.

Напомним, в России могут на законодательном уровне запретить зачислять в школы детей мигрантов, если будущие первоклассники не знают русский язык. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму.