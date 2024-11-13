В 21 регионе России заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло

В 21 регионе России заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Об этом сообщает ФАС РФ.

В ведомстве указывают, что их соблюдение будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара.

Соглашения действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Самарской,, Саратовской, Тамбовской, Херсонской, Челябинской областях, Ставропольском и Хабаровском краях, Республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР.

В последние месяцы в России наблюдается небывалый рост цен на сливочное масло, а недавно стали поступать тревожные сообщения от производителей молочной продукции. 22 октября стало известно о том, что некоторые из них уведомили федеральные торговые сети о приостановке производства или сокращении отгрузок этой продукции.

Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян. Для сглаживания ситуации Минсельхоз расширил импорт из дружественных стран (Индия, Иран и Турция), что увеличило поставки масла на 20%. Это помогло "охладить" цены.

Напомним, что ростом доходов россиян власти объясняли и подорожание яиц в прошлом году.