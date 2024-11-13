Один человек погиб из-за атаки ВСУ на Энергодар

Один человек погиб из-за атаки военных сил Украины на Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

Там произошло не менее восьми взрывов, два из них - в центре города.

"ВСУ нанесли серию ударов по городу, в котором расположена Запорожская АЭС. В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ зафиксировано не менее восьми взрывов, из которых два в центре города, в районе улицы Советской", - написал Сеновоз.

"Приношу соболезнования родным и близким", - добавил глава города.

5 ноября ВСУ попытались поставить под угрозу жизнь наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции и сорвать очередную ротацию экспертов международной организации. Об этом писало РИА новости.

По данным Минобороны, накануне проведения очередной ротации ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В ее составе прибыли четыре инспектора. Вооруженные силы РФ обеспечили безопасное продвижение через поврежденный участок дороги и довезли экспертов на станцию.