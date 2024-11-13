Очередной участок автодороги Астрахань-Волгоград будет капитально отремонтирован

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» специалисты-дорожники приведут в порядок почти девять километров межрегиональной трассы в районе сёл Сеитовка и Новоурусовка.

Об этом сообщает минтранспорта Астраханской области.

Отметим, что движение по этой автодороге весьма интенсивное, так как здесь, в том числе, проходит грузопоток в рамках МТК «Север-Юг».

Всего за последние годы на трассе Астрахань-Волгоград обновили уже несколько десятков километров дорожного полотна.

Кроме того, до конца этого года в Астрахани дополнительно будет отремонтировано еще 20 дорожных объекта.