13 Ноября 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области работает в Ахтубинском районе

Во время рабочей поездки в Ахтубинский район губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проинспектировал ход строительства двух детских садов. Дошкольные учреждения возводят в рамках национального проекта «Демография». Каждый из них рассчитан на 120 мест.

На сегодняшний день детский сад на улице Садовая готов на 95 %. Ввод его в эксплуатацию запланирован до конца этого года. Также весной отремонтируют 1,5 км дороги, которая ведёт к учреждению.

(2024)|Фото: astrobl.ru

(2024)|Фото: astrobl.ru

Контракт на строительство другого детского сада-ясли по улице Агурина был заключен в 2022 году, при этом его сдача неоднократно переносилась.

«По данному проблемному объекту обязательно будет найдено решение. В том числе по получению лицензии на образовательную деятельность», – подчеркнул губернатор.

На совещании по отопительному сезону с главой района Владимиром Михедом Игорь Бабушкин отметил высокий уровень получения паспортов готовности. Так, Нижний Баскунчак получил его первым. В Ахтубинске и Верхнем Баскунчаке исправляют замечания Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Данный вопрос будет решен до 15 ноября.

(2024)|Фото: astrobl.ru

При этом, в Верхнем и Нижнем Баскунчаке существовала проблема нехватки топлива. На его приобретение из областного бюджета была получена субсидия 50 млн рублей, найдены поставщики. Закупленного топлива хватит до конца года. Запасы на 2025 год будут обеспечены в ближайшее время.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В Ахтубинском районе созданы областной и муниципальные штабы по подготовке к отопительному периоду. Отопление в районе дали в срок.

Теги: игорь бабушкин, детский сад, демография, отопительный сезон, ахтубинский район


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