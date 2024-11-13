Указ о пересмотре выплат военным за ранения подписал Владимир Путин

Указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения в ходе боевых действий подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном сайте правовых актов.

Теперь размер выплаты будет зависеть от степени тяжести увечья (ранения, травмы, контузии). Ее размер составит до 3 миллионов рублей.

С предложением разработать правила справедливого подхода к выплатам раненым военным выступил на прошлой неделе глава Минобороны Андрей Белоусов.

До этого всем раненым выплачивали единовременную выплату за ранение на СВО — 3 миллиона рублей, за гибель — 5 миллионов. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С января 2024 года она составляет 3,2 миллиона рублей.