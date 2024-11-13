Закон о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов мигрантам одобрили в Госдуме

Закон о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию иностранцев и подделку документов одобрили в Госдуме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, теперь за изготовление или оборот поддельных документов устанавливаются повышенные штрафы для юридических лиц — от 5 до 10 миллионов рублей, за повторное совершение — от 10 до 60 миллионов рублей.

"Также законом увеличивается штраф за подделку документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передачу или сбыт до 80 тысяч рублей, а за повторное правонарушение — до 200 тысяч рублей", - написал Володин.

Он рассказал, что это пресечет выдачу фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина — одного из самых распространенных преступлений в сфере незаконной миграции.

С начала 2024 года принято 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.