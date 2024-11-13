Владимир Путин сегодня встретится с Кареном Шахназаровым

Владимир Путин сегодня встретится с гендиректором "Мосфильма" Кареном Шахназаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он рассказал, что Путин работает в Кремле и проведет внутренние встречи.

"Среди других посетителей у президента сегодня будет Карен Шахназаров, директор "Мосфильма". Будет разговор о его делах киношных. Кинематограф, кстати, одна из наиболее динамично развивающихся отраслей нашей экономики, где задействовано огромное количество людей", - рассказал Песков.

В остальном, по словам Пескова, у президента будет "спокойный день с отсутствием крупных публичных мероприятий".

В июне сообщалось, что против Шахназарова возбудили уголовное дело на Украине за поддержку СВО.