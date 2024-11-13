Многомиллиардный ущерб: заседание на тему телефонного мошенничества могут провести в Госдуме

Заседание в Госдуме с участием представителей силовых структур на тему телефонного мошенничества могут провести в России. С таким предложением выступил первый зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, первый заместитель руководителя фракции СРЗП Олег Нилов.

По его словам, мошенники, действующие под прикрытием СБУ и других западных спецслужб, атакуют граждан, нанося колоссальный ущерб. Депутат считает, что действия телефонных мошенников должны квалифицироваться по другой статье УК РФ.

"Это не мошенничество. Это преступления, которые наносят колоссальный, многомиллиардный ущерб гражданам страны", - сказал Нилов.

Депутат также считает, что необходимо законодательно запретить сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб обращаться к гражданам по телефону на время проведения СВО.

"Этого на самом деле по практике-то и не происходит. Но именно под прикрытием того, что раз это не запрещено, то возможно, сегодня и совершаются миллионы мошеннических звонков от представителей силовых структур, Центробанка", - сказал он.

Нилов также подчеркнул, что такое решение должно быть доведено до граждан с помощью СМИ, чтобы они могли отсекать общения с мошенниками.