Идею привязать размер пенсии к количеству детей оценили в Госдуме

Привязать пенсии к количеству детей невозможно. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Об этом пишет Lenta.ру.

По ее словам, пенсионное законодательство уже имеет инструменты, которые позволяют связать общественное благо и родительский вклад, который вносят многодетные мамы в развитие демографической ситуации в стране.

По словам Бессараб, сейчас мама, которая родила троих детей и воспитавшая их до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию на три года ранее других. Мамы четверых детей – на четыре.

Мамы пятерых детей, а также те, кто родил в условиях Крайнего Севера, имеют право уйти на пенсию в 50 лет.

Также, когда мать находится в отпуске по уходу за ребенком, она получает за каждый год нестрахового периода за первого ребенка 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), за второго — 3,6, а за третьего и последующих — 5,4.

Ранее идею связать пенсию с количеством детей озвучил демограф и аналитик Российского государственного гуманитарного университета Владимир Тимаков. Эксперт заявил, что размер пенсии нужно рассчитывать, исходя не только из трудового, но также и из родительского вклада в общество.

В октябре сообщалось, что представители общественного движения "Ветераны России" призвали Госдуму перевести сотрудниц компаний на удаленную работу ради повышения уровня рождаемости.