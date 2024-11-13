13 Ноября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

На землях лесного фонда Астраханской области в сезоне 2024 года высажено более 186 тысяч сеянцев на площади свыше 36 га

Мероприятия по воспроизводству лесов проводятся в Астраханской области с середины марта по конец октября, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона.

В этом году на землях лесного фонда высажено более 186 тысяч сеянцев ясеня, вяза и джузгуна на площади свыше 36 гектаров. Весной мероприятия по лесоразведению реализуются в рамках международной акции «Сад Памяти». В осенний период посадки лесных культур приурочены к Всероссийской акции «Сохраним лес». При этом использован собственный посадочный материал из питомников лесхозов.

В течение сезона для повышения продуктивности лесных насаждений реализован комплекс мероприятий по уходу за лесами. Так, на площади 303 гектаров осуществлён агротехнический уход за посадками прошлых лет путём рыхления почвы и уничтожения сорной растительности. Работы выполнены с использованием лесохозяйственной техники.

Кроме этого, выполнено огораживание 180 гектаров жизнеспособного подроста и молодняка естественного происхождения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Особое внимание было уделено мероприятиям по профилактике и выявлению болезней и вредителей леса. С этой целью специалистами проведены лесопатологические обследования 1000 гектаров лесных насаждений.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: лесной фонд, сеянцы, служба природопользования, лесоразведение


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