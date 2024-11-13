Разрешенную скорость на трассах в России могут повысить до 150 км/ч

В России могут повысить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч. Тогда водители смогут ездить за городом со скоростью до 169 км/ч и не получать за это штрафы.

Как стало известно SHOT, в Госдуме подготовили соответствующее обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

Речь идет тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 "Нева" или М12 "Восток".

Авторы обращения — депутаты ГД Владислав Даванков и Антон Ткачёв из партии "Новые люди" — уверяют, что от этого будет только польза: меньше пробок, меньше времени в пути, плюс — экономическое развитие регионов, связанных с современными трассами.

Они отмечают, что когда разрешённую на автомагистралях скорость увеличили с 110 до 130 км/ч, число аварий не выросло, так как дороги — современные и безопасные.