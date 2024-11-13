Выставку трофейной техники ВСУ и НАТО из зоны СВО смогут посетить астраханцы

С 15 по 17 ноября на территории вблизи Астраханского театра оперы и балета пройдет выставка трофейной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) и стран НАТО, которая была захвачена военнослужащими Южной группировки войск в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Донецком и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике.

Посетителям продемонстрируют трофейные боевые машины пехоты, бронетранспортеры, стрелковое оружие и противотанковые средства вооружения, а также ударные и разведывательные дроны. Для гостей будет развернута полевая кухня.

Ранее данная выставка состоялась в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Краснодаре, Майкопе и Республике Ингушетия.

Напомним, присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.