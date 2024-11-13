Глава Астраханской области передал партию спецоборудования военнослужащим

Во время рабочей поездки в Ахтубинский район и ЗАТО Знаменск губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин накануне встретился с командирами войсковых частей.

По их просьбе глава региона передал современное техническое оборудование, в том числе: противодроновые ружья, приборы ночного видения, бинокли.

«Оборудование позволит ещё более эффективно обеспечить защищённость стратегического объекта для страны и для нашего региона», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Отметим, что астраханские власти постоянно оказывают поддержку военнослужащим, передавая партии помощи как бойцам на передовую СВО, так и армейским частям, дислоцированным в регионе.