"Нам сказали". Регистрация блогеров так и обрела правовую форму

Прошло уже полмесяца со вступения в силу закона, который обязывает блогеров-десятитысячников подать о себе данные в Роскомнадзор, однако никакой правовой базы до сих пор так и нет. На это обратил внимание даже председатель Госдумы Вячеслав Володин, который сказал, что не смог подать данные о себе, хотя хотел и обещал это сделать.

Правительство РФ до сих пор не издало постановление о порядке предоставления сведений согласно п. 1 новой ч. 1.1 ст. 10.6 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Появившаяся форма регистрации блогеров на "Госуслугах" не имеет никакого правового статуса, подчеркивает юрист Павел Парфентьев. Она к закону вообще формально не имеет никакого отношения.

"Роскомнадзор хранит стыдливое молчание", - написал он на днях.

По данным Минцифры РФ, к 5 ноября уже 13 тысяч человек подали данные о себе для регистрации в реестре блогеров. Но Парфентьев считает, что это дело серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Люди делают что-то только потому, что им сказали, что они "должны". Но "нам сказали" - это не основание. На данный момент правовых оснований для подачи о себе данных нет. Хотя те данные, которые уже переданы, окажутся в реестре, сам подход в корне неверен и опасен. "Я слышал", "нам сказали" - это не то, что должно быть в правовом обществе.

"Это даже не "телефонное право" былых времен. Это какой-то "диктат слухов". И он хуже "телефонного права", - уверен юрист.

Невключение в реестр Роскомнадзора не повлечет за собой моментального запрета. Но блоги и каналы, не отмеченные значком Роскомнадзора, не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить. Уже с 1 января Роскомнадзор получит право требовать от администрации соцсетей ограничивать доступ к тем блогам и каналам, чьи владельцы не предоставят данные о себе. Но на каком правовом основании, если для самой регистрации блогеров нет правовой базы?