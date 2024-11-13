Первый в истории флаг морской авиации ВМФ вручили в России

Главнокомандующий Военно-морского флота адмирал Александр Моисеев торжественно вручил первый в истории России флаг морской авиации ВМФ. Кадрами с церемонии поделились в Минобороны РФ, пишет РИА новости.

Флаг на мероприятии вручили начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Знамя представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище, на котором изображена эмблема — золотистый якорь с крыльями на якорной цепи.

Флаг символизирует одновременно полет, мобильность и скорость, а сине-голубые лучи напоминают о цвете приборного сукна формы военнослужащих ВМФ. Ранее у морской авиации не было символа.

"В настоящее время для морской авиации нет невыполнимых задач в воздушном пространстве над морем и над землей в различных климатических зонах и широтах", — подчеркнул Моисеев.

Инициатива по созданию и вручению флага морской авиации ВМФ была учреждена указом президента РФ Владимира Путина.