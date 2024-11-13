В Нефтеюганске бывший заместитель главы города стал фигурантом уголовного дела

Бывший заместитель главы Нефтеюганска стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве уточняют, что уголовное дело возбуждено в отношении группы лиц. Имя экс-чиновника не раскрывается, однако, по нашим данным, речь идет об Алексее Бондаренко.

Следствие полагает, что он мошенническим путем, а также с помощью привлечения к преступной схеме аффилированных лиц из числа предпринимателей, организовал изменение назначения участка в 17 микрорайоне Нефтеюганска. Участок предназначался для строительства художественной галереи, однако на его месте был возведен другой объект. В январе 2023 года участок продали на льготных условиях трем бизнесменам. После этого для того, чтобы получать постоянную прибыль от построенного здания, подозреваемые передали его сетевому магазину.

Сумма ущерба города оценивается в 17 млн руб.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, роли каждого фигуранта в преступной схеме, сбор и закрепление доказательств. Оперативное сопровождение осуществляется РУФСБ России по Тюменской области.