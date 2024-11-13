13 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

У ведущего Юрия Николаева обнаружили ковид

У ведущего Юрия Николаева обнаружили ковид. ПЦР-тест у него взяли во время госпитализации 10 ноября. Как пишет MASH, cостояние народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких.
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Из-за этого Николаев кашляет, у него проблемы с дыханием. Восстановление идет трудно также из-за того, что десять лет назад ведущему удалили часть лёгкого из-за онкологии. Также у артиста проблемы со стенками аорты.

До этого Николаев сообщал о воспалении лёгких. Но говорил, что чувствует себя нормально и надеется на скорую поправку.

Ранее мы писали о том, что Юрий Николаев попал в реанимацию. Ему сейчас 75 лет. Народному артисту России стало плохо 10 ноября. Сначала у него сильно поднялась температура, потом он упал в обморок. Николаева экстренно госпитализировали. В больнице его сразу же отправили в реанимацию.

Теги: николаев, реанимация, ковид


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Ранее 12.11.2024 08:03 Мск Известный телеведущий Юрий Николаев попал в реанимацию

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