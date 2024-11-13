13 Ноября 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский электрик, по вине которого погиб подросток, заплатит 3 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор электрику, которого обвиняли в гибели подростка от поражения электротоком. Мужчину не стали отправлять в колонию, но обязали выплатить компенсацию.
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Напомним, на скамье подсудимых оказался сотрудник филиала ресурсоснабжающей организации, работающий мастером участка. Как показало расследование, летом прошлого года он лично договорился с директором коммерческой организации за вознаграждение подключить водомат к электросетям жилого дома на улице Омская. Однако это было сделано без устройства защитного заземления.

В тот же вечер подросток 2007 года рождения, пытаясь достать закатившийся за водомат мяч, встал на металлическую конструкцию забора и ухватился руками за забор и металлическую стойку. В результате парень погиб от удара током. По версии следствия, к трагедии привело небрежное подключение водомата к электросетям.

Гособвинение запрашивало для электрика 2,5 года ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на 3 года. Сегодня, 13 ноября, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчине назначено 2,5 года ограничения свободы. На такой же срок он не сможет заниматься деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием.

Кроме этого, суд взыскал с него в пользу родственников погибшего подростка 3 млн рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение. Как отметили в прокуратуре, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Теги: электрик, подросток, компенсация, приговор


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