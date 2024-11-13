Звезда "Реальных пацанов" судится с бывшей супругой

Актер Владимир Селиванов судится с бывшей супругой Викторией. Как пишет SHOT, она требует с него 700 тысяч рублей алиментов и 100 тысяч на оплату кружков общей дочке.

39-летний бывший КВНщик и звезда "Реальных пацанов" подал иск об определении места жительства 7-летней дочки Евы с ним. По словам Владимира, экс-супруга его шантажирует, вынуждая отправлять деньги и угрожая, что иначе он дочь не увидит. Он уверен, что ребёнком манипулируют.

Виктория собралась через суд обязать Селиванова отдавать четвёртую часть своего дохода на содержание дочери. При этом нынешняя супруга Селиванова также подала на алименты — чтобы уменьшить сумму выплат первой жене. У Александры и Владимира общий сын, который родился в апреле. От первого брака у Александры есть двое детей.