За год бизнес-ланчи подорожали на 11%

В России средний чек на бизнес-ланчи в заведениях общепита в январе – сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11% до 510 руб.

Согласно данным аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в бизнес-ланч вошли суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток. Больше всего подорожал кофе, чашка которого в составе ланча в среднем обходилась покупателям в 192 руб. (+12% год к году).

На 11% увеличилась цена других составляющих – супа, салата и чая. Они стоили 306 руб. за порцию, 258 руб. и 81 руб. соответственно. Горячее с гарниром подорожало на 10% до 317 руб.

Несмотря на подорожание, спрос на бизнес-ланчи в стране продолжает расти, сообщают "Ведомости".