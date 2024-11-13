В России 28 декабря может стать выходным

Кабмин России рассмотрит предложение заместителя председателя комитета по экономической политике Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР) сделать 28 декабря выходным днем.

Как заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, от парламентария поступило письмо. Оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Наумов указал, что это необходимо для того, чтобы избежать шестидневной рабочей недели перед Новым годом.

Напомним, длинные новогодние и майские выходные порадуют россиян в 2025 году. В январе выходных будет 11, а в мае - 8. В последний весенний месяц будет перерыв в работе два раза: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В июне следующего года россияне буду отдыхать четыре дня — с 12 по 15 июня, в честь Дня России.