В Киргизии группа людей пыталась устроить переворот

Сотрудники МВД Киргизии обезвредили группу лиц, в которую входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец, планировавшие спровоцировать в республике массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку и осуществить насильственный захват власти.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации. По полученным данным, указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти", - цитирует ТАСС МВД страны.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий "задержан ряд лиц, являющихся участниками данной группировки".