Следком завел дело на литовского нациста за осквернение памятника солдатам в Курской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма, повреждении памятника солдатам в Курской области и публичным оправдании терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткявичюса.

11 ноября литовский нацист записал видеоролик, в котором приехал в Курскую область и похвастался тем, что "помочился" на братскую могилу 66 героев Великой Отечественной войны, расположенной в селе Казачья. Также он с другими нацистами повредил монумент. Кроме того, присоединился к мародерам из ВСУ, разграбившим "Пятерочку" в Судже.

Ранее в Литве нацист принес ведро фекалий на стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе" и разнес его, выкрикивая оскорбления и угрозы в адрес русских. За это ему вменяют публичное оправдание терроризма.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. В ближайшее время Барткявичюсу заочно предъявят обвинение и он будет объявлен в международный розыск. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.