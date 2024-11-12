Еще одна районная больница Астраханской области получила новое медоборудование

В Лиманскую районную больницу Астраханской области закупили новое оборудование. Медучреждению передали аппарат искусственной вентиляции легких, передвижной рентгенаппарат, риноларингофиброскоп и универсальную систему ультразвуковой визуализации. Это поможет качественно проводить диспансеризацию и выявлять заболевания на ранней стадии. Общая стоимость оборудования – более 15 млн рублей, его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает минздрав региона.

Кроме того, благодаря программе «Земский доктор» в Лиманскую районную больницу недавно пришли работать три врача: участковый педиатр, анестезиолог-реаниматолог и дерматовенеролог.

В Астраханской области проводится комплексная работа по укреплению первичного звена здравоохранения, обеспечению доступности медицинской помощи, особенно в сельской местности. За последние пять лет в районные больницы и поликлиники Астраханской области поставлено более 350 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Реализация всех проектов этой сферы находится на личном контроле губернатора Игоря Бабушкина.